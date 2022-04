"Sim, o Slimani é mais uma opção, poderá começar no banco, poderá começar como titular", respondeu Rúben Amorim, em conferência de imprensa, quando questionado sobre se o argelino, que ficou fora da convocatória na jornada anterior, poderia regressar à equipa.

De acordo com o técnico dos 'leões', Slimani "teve uma semana de acordo com a exigência do grupo, mas principalmente de acordo com o jogador que ele é", e isso fez com que voltasse a contar com o avançado, depois de, há uma semana, ter admitido que o deixou de fora por não ter treinado ao nível que lhe era exigido.

"É mais uma opção e a equipa fica mais forte com o Slimani", concluiu o treinador dos campeões nacionais.

Sobre outras opções, Amorim não abriu o jogo e mesmo questionado diretamente sobre se Feddal teria recuperado de lesão, 'aproveitou' o facto de ter sido interrogado também pela homenagem que os 'leões' irão prestar ao antigo central Mathieu para 'furtar-se' a responder, sem ter sido percetível se o fez intencionalmente.

Destacou, porém, outros nomes do grupo, como "o Pablo [Sarabia], o Pote [Pedro Gonçalves], que está a voltar, o Slimani, o Paulinho" e mesmo "o Edwards, que está cada vez melhor", quando questionado sobre se irá mover uma marcação especial ao avançado do Benfica Darwin Núñez.

"Em relação ao Darwin [Núñez], não há muito a fazer. Nós jogamos à zona, não fazemos marcação individual, temos atenção às características. Talvez por o Rafa estar de fora, pode jogar numa posição diferente", analisou.

Segundo Amorim, "essa é a única atenção" que a equipa técnica irá dar ao melhor marcador da I Liga nesta temporada, que lidera a tabela com 24 golos.

"Nós ficamos muito no que temos. Não temos nenhum plano especial, apenas olhamos para as características do que podem apanhar, se é o central do meio, no caso de jogar a avançado, se é o central direito ou o lateral direito", analisou Amorim.

O Sporting recebe o Benfica no domingo, às 20:30, no Estádio José Alvalade, numa partida da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

