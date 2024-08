Logo a abrir a conferência de imprensa, em Alcochete, o técnico reconheceu que os 'verdes e brancos' querem "voltar a ser campeões nacionais" e, depois, questionado sobre os motivos que o fizeram continuar no clube nesta época, incluiu o desejo de "fazer algo que não foi feito há 70 anos".

"Fiquei porque gosto de estar aqui, porque o clube me quer e porque queremos fazer algo que não foi feito há 70 anos e acho que é importante tentar fazer isso. Esse é o objetivo, ser bicampeão", atirou Rúben Amorim, aludindo ao facto de os 'leões' terem alcançado um bicampeonato pela última vez na década de 50, quando foram tetracampeões, entre 1950 e 1954.

No entanto, convidado a esclarecer se o Sporting é o favorito, por ser o atual detentor do título, preferiu assumir uma "responsabilidade diferente".

"Favorito, não! Não acredito nisso. Mas tem uma responsabilidade diferente. Toda a gente já olha para o Sporting de maneira diferente. Enquanto houve anos em que olhavam para nós como 'outsiders', sinto que neste momento toda a gente olha para o Sporting e está realmente aqui um candidato. E isso aumenta a responsabilidade", sustentou o treinador.

Ainda assim, Amorim lembrou que esse objetivo "vai ser muito difícil, como ficou provado na Supertaça", perdida para o FC Porto, no sábado, encontro ao qual regressou para admitir que os últimos dias "foram os mais difíceis" que viveu desde que está no clube e para assumir a responsabilidade pela derrota.

"Um jogo que estava na nossa mão, mas eu não posso falar muito com os jogadores porque uma equipa que está a ganhar 3-0, depois há o 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, acho que o grande responsável é o treinador, que tinha de fazer alguma coisa", admitiu.

Quanto à disponibilidade dos jogadores para o desfio com o Rio Ave, Amorim não adiantou se Kovacevic e Debast vão ser titulares, mas garantiu que "têm toda a confiança do treinador", confirmou que St. Juste, Rafael Nel e Nuno Santos continuam "a recuperar" de lesões e confirmou a disponibilidade de Trincão.

"Disseram-me que saiu nas notícias que o Trincão tinha sido operado, mas não. O Trincão não tem nada, está apto, está pronto e num bom momento para nos ajudar a ganhar o jogo", esclareceu o treinador 'leonino'.

O Sporting recebe o Rio Ave na sexta-feira, em partida da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de João Gonçalves (AF Porto).

A equipa orientada por Rúben Amorim inicia, frente aos vila-condenses, a defesa do título de campeão nacional conquistado na época passada, mas chega ao encontro de abertura do campeonato de 2024/25 'abalada' pela derrota na Supertaça, frente ao FC Porto, por 4-3, num encontro em que chegou a estar a vencer por 3-0.

Já o Rio Ave, 11.º classificado em 2023/24, arranca a nova temporada da I Liga de futebol com uma revolução no plantel, que teve, até ao momento, a entrada de 13 jogadores, mas manteve Luís Freire no comando da equipa pelo quarto ano consecutivo.

SYL // MO

Lusa/Fim