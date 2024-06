Almeida confirmado para Tour no elenco da UAE Emirates para o protagonista Pogacar

Tadej Pogacar, vencedor da Volta a França em bicicleta em 2020 e 2021, vai contar com o português João Almeida no apoio à candidatura ao terceiro triunfo do esloveno na 111.ª edição do Tour, anunciou hoje a UAE Emirates.