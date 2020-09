No encontro da quarta jornada, o defesa Madu, aos 32 minutos, e o avançado marroquino Hamdallah (41) resolveram na primeira parte o encontro a favor dos sauditas, diante de uns iranianos que não mostraram argumentos para dar a volta à desvantagem e tentar escalar na classificação do grupo D, liderado pelo conjunto de Rui Vitória, com 10 pontos, mais dois do que o Al Sadd, segundo colocado. O Sepahan mantém-se em terceiro, com três.

Horas antes, Pedro Emanuel viu a sua equipa sofrer uma pesada derrota em Doha, no Catar, face aos tentos anotados pelo argelino Bounedjah (26 e 70), Afif (56) e Tabata (86), um resultado que deixa a equipa dos Emirados Árabes Unidos em último, com apenas um ponto somado.

AJC // VR

Lusa/Fim