"Considerando a situação das ilhas de Santiago e do Sal, atualmente com elevada transmissão comunitária, é introduzida a medida adicional de exigência de testes rápidos. A pessoa que se desloca de Santiago ou do Sal para outras ilhas, tem que apresentar no 'check in' teste de despiste da covid-19 com resultado negativo, efetuado nas 72 horas que antecedem a viagem", anunciou Ulisses Correia e Silva, numa declaração ao país.

As ligações aéreas domésticas de passageiros, operadas pela Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV, ex-Binter CV), estão suspensas, devido à pandemia de covid-19, desde 29 de março. Nesse dia, foram também suspensas as ligações marítimas, asseguradas pela CV Interilhas (grupo português ETE), mas estas foram retomadas, progressivamente, desde 11 de maio, com o levantamento do estado de emergência diferenciado por ilhas.