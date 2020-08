Em comunicado, o gabinete de José Reis, que é igualmente ministro do Plano e Ordenamento, explica que a decisão teve efeito a partir de segunda-feira, data em que foi publicada no Jornal da República.

"A nomeação foi feita com base na experiência que Renato da Cruz já tem junto da ADN e com o funcionamento do governo, e que poderá contribuir, ainda mais, para que os serviços da ADN possam estar profundamente alinhados com a política de desenvolvimento que o VIII Governo procura, agora, implementar", explica o comunicado.

Decano da Faculdade de Engenharia da Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL), Renato da Cruz foi vice-ministro do Desenvolvimento para Obras Públicas do VII Governo constitucional, entre 2017 e 2018.

José Reis reuniu-se na terça-feira com a equipa da ADN e outras instituições relevantes, num encontro em que agradeceu a dedicação e trabalho de Samuel Marçal, que liderou a instituição durante 10 anos.

A ADN tem como competências "avaliar, de forma mais rigorosa, os projetos de capital de desenvolvimento, baseada na análise do respetivo custo-benefício, e monitorizar a implementação e execução dos projetos através de um sistema de certificação da qualidade".

O Governo pretende assim, através da estrutura, contribuir "para a racionalização dos recursos financeiros disponíveis e para o desenvolvimento nacional e a atividade económica, quer a nível nacional, quer a nível local".

A ADN é um serviço integrado na administração direta do Estado, e "visa facilitar, com ganhos de eficácia e de segurança, a contratação de projetos de capital de desenvolvimento, a gestão e acompanhamento dos projetos integrados em programas de desenvolvimento distrital e local, e o controlo correto dos respetivos custos.

