"A República Bolivariana da Venezuela apela às instituições do Estado da irmã República de Cabo Verde para que, considerando as datas festivas dezembrinas, em que a humanidade se reúne em família para celebrar a vida e pedir um futuro de paz e justiça, lhe seja concedida (...) uma medida humanitária que o permita compartilhar [esta época] com os entes queridos, em liberdade", explica um comunicado divulgado pelo Ministério de Relações Exteriores venezuelano.

O documento sublinha que o empresário Alex Nain Saab Morán foi injustamente detido em 12 de junho último e que a liberdade é "uma condição que nunca deveria ter-lhe sido tirada".