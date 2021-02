Num comunicado aos acionistas, a empresa brasileira frisou que assinou um acordo judicial com o governo regional e a Defensoria Pública do estado de Minas Gerais e com o Ministério Público Federal e do estado de Minas Gerais.

"o Acordo Global tem o valor económico de 37.689.767.329,00 reais, contemplando projetos de reparação socioeconómica e socioambiental", disse a empresa.

Na parte socioeconómica, a Vale frisou que o acordo engloba projetos para as comunidades atingidas, programa de transferência de rendimento para a população atingida, projetos para Brumadinho e para os demais municípios da Bacia do rio Paraopeba, coberto de lama após o acidente, além de recursos para execução pelo governo regional de Minas Gerais.

Em janeiro de 2019, a rutura de uma barragem da Vale em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, gerou também uma onda de resíduos que cobriu milhares de hectares.

Além das mortes, a torrente de lama castanho-avermelhada destruiu casas, estradas e árvores e contaminou rios.

A Vale também é responsável por outro desastre ambiental de grandes proporções que aconteceu nos últimos cinco anos no Brasil.

No final de 2015, em Mariana, município também localizado no estado de Minas Gerais, a rutura de uma barragem da empresa mineira Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, causou a morte de 19 pessoas e uma enorme tragédia ambiental.

CYR // VM

Lusa/Fim