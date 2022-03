José Arlindo Barreto, de 55 anos, era até agora professor auxiliar, entre outras, da cadeira de Literatura Francesa e Francófona da Uni-CV, sendo doutorado em Ciências da Linguagem pela Universidade de Franche-Comté, (França), mestre pela Universidade de Rennes (França) e licenciado em Didática do Francês como Língua Estrangeira pela Universidade de Poitiers, (França).

Sob o lema "Juntos por uma universidade de confiança", a lista liderada por José Arlindo Barreto, da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes da Uni-CV, obteve nas eleições de 20 de janeiro de 2022 um total de 863 votos (61,3%) de docentes, funcionários e alunos, entre os 1.396 votantes.

De acordo com informação da UniCV, a cerimónia de posse do novo reitor está agendada para quinta-feira, 24 de março, pelas 15:30 locais (16:30 em Lisboa), e vai decorrer no Campus do Palmarejo, arredores da cidade da Praia.

"Considerando ainda que o respetivo processo eleitoral está em conformidade com a lei, os estatutos da UniCV, bem como o regulamento eleitoral, consideram-se satisfeitos todos os requisitos legais para nomeação do reitor eleito", lê-se no extrato do despacho do ministro da Educação, publicado hoje.

A lista liderada por Maria de Lurdes Gonçalves obteve 308 votos (21,8%) nas eleições de janeiro e a de Odair Varela 225 votos (15,9%).

A estas eleições já não concorreu a atual reitora, Judite do Nascimento, que cumpre o seu segundo e último mandato.

Com mais de 4.000 estudantes em cursos profissionalizantes, licenciaturas, especializações, mestrados e doutoramentos, e polos na Praia e Assomada (ilha de Santiago) e na ilha de São Vicente, a Uni-CV assinalou em novembro passado o seu 15.º aniversário.

A maior universidade de Cabo Verde está ainda entre as 100 melhores (96.ª) do continente africano em 2021, segundo o 'ranking' divulgado este mês pela International Colleges & Universities.

A instituição recebeu em julho de 2021 o novo campus, construído pela China ao longo de quatro anos nos arredores da Praia, num investimento de 5.600 milhões de escudos (50,7 milhões de euros)

Este novo campus ocupa uma área de 28.000 metros quadrados, com um total de 18 edifícios e 61 salas de aula, 16 laboratórios informáticos, 34 laboratórios e biblioteca com oito salas de estudo, para receber 4.890 estudantes e 476 docentes.

Conta ainda com uma residência de estudantes com 142 quartos e cinco auditórios com capacidade para 150 lugares e integra igualmente um salão multiusos com 654 lugares, edifícios de administração, edifícios pedagógicos, centro de serviços, incluindo refeitórios, e campos desportivos.

PVJ // VM

Lusa/Fim