"Uma nova etapa do projeto iniciar-se-á em breve e aí temos uma ambição grande. Nós vamos, em parceria com a União Europeia, com apoio de Camões de Portugal, fazer o Mais Emprego 2, dispondo na prática de cerca de nove milhões de euros", declarou o embaixador António Costa Moura, durante a conferência da primeira final do projeto Mais Emprego para jovens de Cabo Delgado, província que vem sendo alvo de ataques de insurgentes.

A anunciada segunda fase do projeto Mais Emprego deverá ser alargada para a província de Nampula, situada também no norte de Moçambique e a mais populosa do país, sendo que estão na fase final as discussões para definir o período em que arranca a concretização da iniciativa.

"Portugal estará sempre presente numa área tão crucial como esta [emprego para jovens], que é de proporcionar aos jovens condições mínimas de desempenho de uma profissão de aprender o saber fazer", prometeu o embaixador António Costa Moura.

A primeira fase do projeto Mais Emprego, desenvolvida nos últimos quatro anos na província de Cabo Delgado, contou com o apoio da União Europeia em cerca de 4,5 milhões de euros e materializado pelo Governo português através do instituto Camões.

O projeto tinha como meta o estímulo à criação de postos de trabalho para jovens da província de Cabo Delgado, tendo alcançado, revelou o embaixador de Portugal em Moçambique, 1.435 formandos, de entre os quais, 937 jovens, 317 formadores e técnicos de emprego, 181 técnicos e dirigentes de entidades parceiras, 304 estagiários acolhidos em 39 empresas e 149 jovens que foram atribuídos pacotes de autoemprego.

"Mais de 50% dos jovens abrangidos melhoraram o seu rendimento graças à intervenção deste projeto. O Mais Emprego apoiou ainda 35 Pequenas e Médias Empresas [PME] no seu percurso para a certificação de qualidade", acrescentou Moura, referindo que são resultados alcançados num contexto de ataques terroristas que provocaram a retração de megaprojetos, tendo afetado as PME daquela província.

