O acidente é o mesmo que provocou a morte a um adolescente cabo-verdiano de 15 anos e feriu outros passageiros, dois dos quais em estado grave (a turista francesa e um jovem cabo-verdiano que se encontra com prognóstico reservado), depois de a rocha ter amachucado parte do veículo, numa estrada que contorna encostas íngremes, entre Porto Novo e Janela.

Devido à gravidade dos ferimentos, a visitante foi transportada para a principal unidade de saúde mais próxima, na vizinha ilha de São Vicente, onde foi submetida a uma cirurgia e "está estável", disse à Lusa Nair Lucas, diretora clínica do Hospital Baptista de Sousa (HBS), no Mindelo, onde a turista francesa continua internada.

A cidadã de 62 anos sofreu a amputação do membro superior esquerdo, enquanto o marido sofreu ferimentos ligeiros.

O outro ferido grave, um jovem cabo-verdiano, de 32 anos, também foi transferido para São Vicente e passou igualmente por uma intervenção cirúrgica, mantendo-se sob prognóstico reservado.

A Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão decretou, na segunda-feira, luto oficial de dois dias no concelho, lamentando o acidente e referindo que está em contacto com as autoridades de saúde para acompanhar o estado das vítimas.

Santo Antão recebeu, em 2023, a Conferência Internacional de Turismo Rural e de Natureza, refletindo a aposta do Governo do arquipélago naquela ilha e noutras com programas ligados à natureza, diferentes da oferta de "sol e praia".

O turismo e atividades associadas, como os transportes, são o motor da economia do arquipélago.

O setor está em crescimento em Cabo Verde e o Governo antecipou para 2024 a meta de 1,2 milhões de turistas, antes estabelecida para 2026, aguardando-se por números oficiais.

