Trump disse numa publicação na rede social Truth Social que Johnson "é um homem bom, trabalhador e religioso", garantindo-lhe o seu "apoio completo e total".

O apoio hoje manifestado pode ser fundamental para o destino político de Johnson, que vai a votos para manter a sua presidência da Câmara de Representantes, onde os republicanos continuarão em maioria, em 03 de janeiro.

Johnson já agradeceu o apoio de Trump, que surge apesar da frustração do Presidente eleito com um acordo sobre despesas do Governo que o líder republicano aprovou na Câmara de Representantes dias antes do Natal, para evitar a paralisação das agências federais.

Mas outros republicanos foram menos indulgentes, com críticas duras das fações mais radicais sobre a aprovação dos gastos federais, que deixaram mais uma vez em perigo a liderança de Johnson na bancada do partido.

Embora tenha sido alcançado um acordo, evitando uma paralisação, Johnson teve de contar com os democratas para manter o Governo em funcionamento, o que deixou visível os limites da sua influência e expôs fissuras no apoio do seu partido.

Os dois primeiros planos de financiamento do líder da maioria republicana falharam quando Trump, que só toma posse a 20 de janeiro, intercedeu com apelos para suspender ou aumentar o teto da dívida governamental.

Johnson, que tem procurado dar sinais de se manter próximo de Trump, convenceu o Presidente eleito de que iria cumprir as suas exigências de aumentar o limite da dívida em 2025.

