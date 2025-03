"Já o disse várias vezes. Não olhamos para a tabela classificativa. Temos de nos focar naquilo que é o nosso trabalho. Se eu vos perguntasse, há um ano atrás, que nesta altura do campeonato tínhamos 39 pontos, acreditavam nisso? Se calhar não acreditavam", interpelou o técnico durante a conferência de imprensa, realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Vasco Matos, que falava na véspera da receção ao Moreirense, enalteceu o registo recente da equipa, apesar de os açorianos não vencerem há três jogos.

"Nos últimos cinco jogos a pontuação do Santa Clara é muito aproximada a equipas que estão a lutar pelo título. Por isso é que digo: nós não podemos perder o norte. Temos muita ambição. Sabemos quem somos. Não nos podemos desviar do nosso caminho. Se olharmos para cima ou para baixo, vamos nos esquecer do nosso trabalho", reforçou.

Nas últimas cinco partidas, o conjunto insular somou duas vitórias frente a Casa Pia (2-1) e AVS (2-1), um empate com o Estrela da Amadora (0-0) e duas derrotas com Benfica (1-0) e com o Boavista na última jornada (1-0).

O treinador disse ser necessário encarar com "naturalidade" a fase menos positiva em termos ofensivos da equipa que não marca há três jogos.

"É uma fase que estamos a passar. Não fazemos golos. Sabemos o que está a faltar. Estamos a tentar corrigir. Vamos corrigir. São situações que temos de encarar com normalidade. Com trabalho. Obviamente temos de procurar soluções dentro daquilo que é o nosso trabalho".

Vasco Matos reconheceu que a lesão do avançado e reforço de inverno Wendel Silva "penaliza" a formação açoriana, mas salientou que cabe à equipa técnica "encontrar soluções".

O técnico lamentou ainda que o próximo jogo, a contar para a 25.ª jornada, seja disputado à porta fechada devido a um castigo aplicado ao Santa Clara por falhas no sistema de videovigilância.

"Obviamente que é sempre um jogo diferente sem adeptos. Gostávamos de ter os nossos adeptos. Não temos. Temos de aceitar. De certeza que vão estar de fora a apoiar-nos", destacou.

O treinador classificou o Moreirense como uma "equipa extremamente" competitiva e elogiou a capacidade do treinador Cristiano Bacci, que se estreou na jornada passada no comando técnico da formação de Moreira de Cónegos (empate frente ao Estrela da Amadora a uma bola), após a passagem pelo Boavista.

"É um treinador que, na minha opinião, tem feito um bom trabalho em Portugal. É muito competente. A equipa do Moreirense também tem muitos jogadores individualmente com muita capacidade", alertou.

O Santa Clara, quinto classificado com 39 pontos, vai defrontar o Moreirense, 11.º com 27, no próximo domingo, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

A partida da 25.ª jornada vai contar com arbitragem de Bruno Costa (Associação de Viana do Castelo).

