"A companhia Transat A.T. Inc anunciou no dia 02 de abril que o seu acordo de intenção de fusão previsto entre as empresas Transat A.T. Inc e a companhia Air Canadá terminou por mútuo acordo entre ambas as marcas e com efeito imediato", anunciou, em comunicado, a Transat.

A companhia justificou esta decisão com a "premissa de que a União Europeia não iria aprovar esta transação".

O processo de fusão teve início há quase dois anos e sofreu "vários atrasos" devido à pandemia de covid-19 e às exigências impostas pela União Europeia, às quais a Air Canadá já não estaria disposta a ceder.

"[...] Por este motivo foi tomada a decisão de finalização antecipada do processo de fusão entre ambas as empresas", sublinhou.

A Transat garantiu que vai agora concentrar-se na retoma das suas operações e na aplicação do seu plano estratégico de recuperação.

