"Graças ao apoio do Governo da Suécia, o PAM ajudará a reduzir a insegurança alimentar para pelo menos 95.300 pessoas deslocadas internamente durante seis meses no norte de Moçambique", refere o comunicado do PAM, uma das agências das Nações Unidas que tem estado a coordenar o apoio às populações em Cabo Delgado.

Segundo o PAM, o apoio da Suécia vai servir também para apoiar o Serviço Aéreo Humanitário da ONU, administrado pela agência, que precisa de um total de 117 milhões de dólares (96,5 milhões de euros) para prosseguir com os seus trabalhos.