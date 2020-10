O SINSEF reclama a revisão da lei orgânica do SEF e do estatuto de pessoal.

Em comunicado, o sindicato que representa os trabalhadores não policiais do SEF sublinha que "há muito aguardam por respostas a questões fulcrais para o bom desenvolvimento das competências deste serviço, sendo a questão da revisão da lei orgânica e do estatuto de pessoal os mais prementes" devido aos desafios que as matérias da imigração colocam.

O SINSEF dá conta que, pela primeira vez, as estruturas sindicais que representam os trabalhadores do SEF das várias carreiras (policiais e não policiais), promovem uma greve no mesmo dia.

O Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras refere ainda que esta greve vai produzir efeitos nos postos de atendimento, podendo afetar centenas de cidadãos que procuram resolver as suas questões no SEF.

Na semana passada, o sindicato que representa os inspetores do SEF marcou uma greve para os dias 22 de outubro, 26 de novembro e 16 de janeiro devido à falta de efetivos e de investimento na formação.

