O aviso por precipitação, por vezes forte, que pode ser de granizo e acompanhada de trovoada, é válido até às 21:00 de hoje, para os distritos de Évora, Guarda, Setúbal, Santarém, Lisboa e Portalegre. Em Castelo Branco, o alerta termina às 00:00 de sexta-feira.

Faro e Beja estão até às 21:00 de hoje sob aviso amarelo devido ao vento "sudoeste rodando para oeste com rajadas até 75 km/h, em especial no litoral e nas serras", referiu o IPMA, em comunicado.

Estes dois distritos estarão sob o mesmo aviso entre as 06:00 e as 12:00 de sexta-feira, enquanto em Setúbal, Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga o alerta é entre as 12:00 de sexta-feira e as 12:00 de sábado.

Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima, passando a laranja a partir das 00:00 de sábado, até às 00:00 de domingo. Já Faro, Setúbal e Beja estão sob alerta amarelo devido à agitação marítima até às 06:00 de domingo.

A passagem da depressão Martinho em Portugal continental, que levou a serem lançados alertas laranja devido ao vento e chuva na quinta-feira, provocou 7.809 ocorrências entre as 00:00 de quarta-feira e as 16:00 de hoje, em que a região mais afetada é a de Lisboa e Vale do Tejo.

A maioria das ocorrências registadas está relacionada com a queda de árvores, com um total de 4.240 situações, o que corresponde a 54% do total, indicou à agência Lusa o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Pedro Araújo.

No mesmo período, a Proteção Civil registou cerca de 1.900 ocorrências por quedas de estruturas e 1.480 associadas à limpeza de vias.

Pedro Araújo adiantou que, das 7.809 situações registadas em Portugal continental, a maioria foi na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 4.732, o que representa 61% do total, a que se juntam 1.610 na região Centro.

DMC (SSM) // RBF

Lusa/Fim