Partidos chavistas vencem eleições com 83,42% na Venezuela

Caracas, 27 mai 2025 (Lusa) -- Os partidos chavistas que integram a coligação no poder na Venezuela venceram as eleições regionais e parlamentares realizadas no domingo, com 83,42% do total, anunciou hoje o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), aliado do regime de Nicolás Maduro.