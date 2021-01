De acordo com a fonte, oito pessoas foram dadas como recuperadas na Região Autónoma do Príncipe, entre elas duas das quatro que estavam internadas no hospital de campanha.

O Boletim Diário Covid-19 desta terça-feira refere que o total de pessoas com a doença sob vigilância domiciliar são 188 e o total de pacientes recuperados cifram-se em 1.005.

Neste momento, no hospital de campanha na ilha do Príncipe estão internadas apenas duas pessoas e 34 continuam em isolamento domiciliar, enquanto em São Tomé está um cidadão internado e 151 sob vigilância, em isolamento domiciliar.

O número de mortos mantém-se em 17.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.140.687 mortos resultantes de mais de 99,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.012 pessoas dos 653.878 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

MYB // JH

Lusa/fim