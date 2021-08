O boletim diário da covid-19 divulgado pelas autoridades locais, revela que no país há 66 pessoas sob vigilância, enquanto 2.372 foram consideradas recuperadas da doença desde o início da pandemia.

As cinco novas infeções foram registadas na ilha de São Tomé onde também há 64 pessoas em isolamento domiciliar e duas internadas na unidade de sintomático respiratório do Hospital Central de São Tomé, perfazendo um total de 66 casos ativos sob vigilância no arquipélago.

Desde o início da pandemia, São Tomé e Príncipe já registou um total de 37 óbitos da doença.

Em finais de julho, o ministro são-tomense da Saúde, Edgar Neves, anunciou "com preocupação" o registo da variante Delta da covid-19 em São Tomé e Príncipe.

"Nós já não estamos a apelar, mas sim exigimos a toda a população para aderir às medidas de prevenção e a vacinação, tendo em conta a alta taxa de contagiosidade e a rapidez na transmissão desta variante, ou seja, a variante Delta", referiu o ministro.

O país já recebeu, por doação, 60 mil doses de vacinas AstraZeneca, sendo 48 mil da plataforma Covax e 12 mil da Cooperação Portuguesa.

A covid-19 provocou pelo menos 4.294.735 mortes em todo o mundo, entre mais de 202,8 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

