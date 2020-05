"De ontem [quinta-feira] para hoje rastreamos 17 pacientes, 15 deram negativo e dois positivos, aumentaram, assim, mais dois casos", disse aos jornalistas a diretora dos cuidados de saúde, Feliciana Pontes, quando fazia a atualização do boletim diário do novo coronavírus.

Atualmente, o arquipélago tem 18 casos acumulados de novo coronavírus, sete dos quais registados nos últimos três dias.

"Dos nove pacientes internados no centro de isolamento do hospital Aires de Menezes, um encontra-se em estado muito critico, em estado gravíssimo", explicou Feliciana Pontes.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, 14 dos pacientes infetados com covid-19 residem no distrito de Agua Grande, capital do país, e os outros quatro estão distribuídos pelos distritos de Mé Zóchi, centro de São Tomé, Cantagalo, no sul, e Lobata e Lembá, no norte.

Dos pacientes com infeção pelo novo coronavírus, 12 são do sexo masculino e seis do sexo feminino.

Existem mais 13 pacientes suspeitos e 87 cidadãos estão a ser "seguidos" pelas autoridades sanitárias por terem estado em contactos com as pessoas infetadas.

Na quinta-feira, o Governo enviou 213 amostras para analise num laboratório em Gana, devendo os resultados chegar nos próximos dias ao país.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.640 nas últimas horas, com mais de 39 mil casos da doença registados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Guiné Equatorial lidera em número de infeções (315) e uma morte, seguido da Guiné-Bissau (257 e uma morte), Cabo Verde (122 e uma morte), Moçambique (76), Angola (27 infetados e dois mortos) e São Tomé e Príncipe tem 18 casos confirmados e uma morte.

