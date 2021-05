Santos Silva dirige reunião de Comércio com participação da diretora da OMC

O ministro Augusto Santos Silva preside hoje, em Bruxelas, a um Conselho de Negócios Estrangeiros na vertente Comércio, no qual os 27 terão um diálogo informal com a nova diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala.