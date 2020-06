Nas últimas 24 horas, 182 pessoas morreram devido à covid-19 na Rússia, fazendo aumentar o número total de mortos para os 5.037.

O número de novas infeções foi de 8.863, subindo o total para as 423.741.

A Rússia continua a ser o terceiro país no mundo com mais contágios, atrás do Brasil e dos Estados Unidos.

O número de novas infeções, no entanto, tem vindo a descer lentamente nas duas últimas semanas, em particular em Moscovo, o epicentro da epidemia na Rússia, com mais de metade das mortes.

As autoridades russas indicam terem realizado no total 11,1 milhões de testes à covid-19.

Explicam a baixa taxa de mortalidade da doença em comparação com a Europa ocidental com a tomada de medidas muito cedo, uma política de rastreio em massa da população e uma reestruturação rápida do sistema hospitalar.

O governo disse também só contar as mortes cuja primeira causa é a covid-19, enquanto em muitos outros países a quase totalidade das mortes de pessoas positivas para o novo coronavírus são contabilizadas.

No entanto, os críticos questionam a veracidade dos números oficiais.

Contando com uma melhoria tímida da situação, a capital russa reabriu na segunda-feira os seus parques e lojas encerrados há dois meses.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a realização a 01 de julho de um referendo sobre a reforma constitucional que lhe permitirá, nomeadamente, efetuar dois mandatos suplementares a partir de 2024. A votação tinha sido adiada devido à epidemia.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 373.000 mortos e infetou mais de 6,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço da agência France Presse.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PAL // FPA

Lusa/fim