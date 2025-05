Descalço, de camisola azul e calções de banho, Rui Rocha esteve hoje de manhã em Santo Amaro de Oeiras para o tradicional jogo de vólei de praia que a IL organiza em todas as suas campanhas eleitorais.

Numa equipa com o secretário-geral do partido, Miguel Rangel, e contra o eurodeputado João Cotrim Figueiredo e o vice-presidente da Assembleia da República Rodrigo Saraiva, Rui Rocha serviu, fez manchetes, deu algumas cabeçadas e, no final, já tinha os olhos virados para outros adversários, fora de linhas.

"A IL é o adulto na quadra e, portanto, recebe todos aqueles que queiram ter sentido de responsabilidade, que queiram mudar e reformar o país. É isso que a IL defende fora e dentro de campo", disse.

Rodeado por pequenos campos improvisados de futebol e redes para vólei e raquetes, Rui Rocha não quis antecipar com quem é que tenciona jogar a partir de 18 de maio, mas viu sinais positivos nas inscrições para o voto antecipado.

"Há sinais muito positivos de que temos uma inscrição muito forte no voto antecipado e, portanto, quer no dia 11, onde já vamos ter algumas centenas de milhares de portugueses a votar, quer depois no dia 18, de eleições, o que desejamos é que as pessoas compareçam, decidam o futuro do seu país e decidam pela mudança", disse.

Com música no pano de fundo e membros da IL mais jovens ou mais velhos a praticarem desporto, Rui Rocha considerou que a ação de campanha na praia é um exemplo de como a IL "faz uma campanha pela positiva, com animação, com capacidade de dar o exemplo de coisas boas para o país".

"Essa é a nossa campanha e, por isso, é que nós dizemos que o país pode ser muito melhor e será muito melhor se a IL tiver mais força nas próximas eleições", disse.

Em dia de dérbi, que poderá definir qual será o próximo campeão nacional de futebol, entre Sporting e Benfica, Rui Rocha não quis vestir a camisola de adepto nem comentar o jogo, remetendo-se à fórmula "à política ao que é da política, ao futebol o que é do futebol".

No entanto, confessou que, depois de ter jogado vólei de manhã, irá ver o jogo, mas, sobretudo, aproveitar a "decisão que poderá acontecer hoje no campeonato e descansar".

"Todos estamos a precisar de umas horas de repouso e eu vou repousar a ver futebol", disse Rui Rocha, transpirado, no final de uma semana de campanha que incluiu aulas de cozinha, visitas a empresas, um curto passeio de barco e, esta manhã, um pouco de desporto.

TA // ACL

Lusa/Fim