Embora não se conheçam as causas das detonações, o Governo indiano acusou Islamabade de ter violado o cessar-fogo, adiantou a agência francesa de notícias AFP, citando uma fonte do executivo de Nova Deli.

Os moradores de Srinagar relataram ter visto vários objetos a voar pela cidade e a cair nos arredores.

"Mas o que raio se passou com o cessar-fogo? Ouviram-se várias explosões em toda Srinagar!", escreveu o chefe do Governo regional da Caxemira administrada pela Índia, Omar Abdullah, nas redes sociais.

Algumas zonas daquela cidade ficaram também sem eletricidade, mas as autoridades não foram informadas sobre as causas do corte do serviço.

Há menos de três horas, a Índia e o Paquistão anunciaram um cessar-fogo imediato, mediado pelos Estados Unidos, que visava acabar com a escalada de violência iniciada a 22 de abril e que provocou quase 100 mortos.

