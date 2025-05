Wendel Costa marcou os dois golos da equipa de Ponta Delgada, aos 23 e 81 minutos, enquanto Gustavo Sá ainda empatou pelo meio, aos 58, num encontro em que as duas formações terminaram reduzidas a 10 elementos, face às expulsões de Vaclav Sejk nos famalicenses, aos 46, e Sidney Lima nos açorianos, aos 83.

Com esta vitória, o Santa Clara mantém-se na sexta posição, com 54 pontos, em igualdade com o Vitória de Guimarães, que é quinto classificado e que joga no domingo com o Farense, sendo que basta um triunfo aos vitorianos para segurarem a derradeira vaga para a Europa. Já o Famalicão somou o quarto encontro seguido sem vencer e é sétimo colocado, com 44 pontos.

