"Vamos reunir as assinaturas necessárias, como é evidente, para que esta matéria seja discutida na Assembleia da República, com a finalidade de que as obras sejam reavaliadas. Que façam ajustes", disse à agência Lusa o presidente da Associação de Utentes da Ponte 25 de Abril, Aristides Teixeira.

Em causa está a intervenção realizada no Itinerário Complementar (IC) 20, na estrada que liga Almada à Costa da Caparica, no distrito de Setúbal, sendo que as obras foram concluídas no início deste mês, após 20 meses de trabalhos.

A intervenção consistiu no alargamento de três para quatro vias em cada sentido, entre o Centro Sul e a Faculdade de Ciências e Tecnologia (Caparica), numa extensão de 3,9 quilómetros.

Agora, quem se desloca da Costa da Caparica em direção a Lisboa tem disponível um túnel e um viaduto, que garantem o acesso direto à zona do denominado 'garrafão' da Ponte 25 de Abril.

No entanto, no entender dos utentes da ponte, a circulação rodoviária no local ficou "pior" e tornou-se uma "verdadeira odisseia", sobretudo para os automobilistas que pretendem vir para Lisboa ou para outros destinos da margem sul do Tejo, que não Almada.

"O traçado e a via para quem se dirige para Almada está perfeito. Agora, o que seria dispensável era que, para que isso funcionasse, prejudicassem quem circula e quer entrar para o desvio para Setúbal, para Alcochete, para o Montijo, para o Barreiro, que é obrigado a fazer uma circulação labiríntica para finalmente conseguir entrar na autoestrada", alertou.

Aristides Teixeira referiu, ainda, que o novo traçado tem provocado longas filas nas horas e ponta e agravado o consumo de combustível.

Com a proximidade das eleições autárquicas, o representante dos utentes deixou também um apelo para que os eleitores não votem nos candidatos que "não condenem" o pagamento de portagens na Ponte 25 de Abril e o resultado destas obras.

"Não merecem o nosso voto e, portanto, devemos, perante isso, votar em branco, manifestando assim o nosso repúdio pela situação que está a atingir-nos gravemente", argumentou.

O IC20 regista anualmente um tráfego médio diário superior a 60 mil veículos.

