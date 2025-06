O antigo governante, que esteve na conferência da Associação Business Roundtable Portugal (BRP), no Porto, disse que, em termos de desenvolvimento de um país, "o turismo sozinho não dá".

Para Durão Barroso, não se pode esquecer, em Portugal, os setores tradicionais, como a agricultura.

"Estamos a perder completamente a corrida na IA", na Europa, realçou ainda.

Segundo Durão Barroso, a IA é um facilitador para todas as tecnologias.

"Não tenho a menor dúvida de que a IA vai mudar praticamente tudo", salientou, indicando que não será só na produção de bens e serviços, mas na cultura e outros setores.

"Não é um setor, é importante para todos os setores", indicou, apelando ainda a regulamentação deste segmento.

Sobre as críticas à União Europeia e aos fundos de coesão, ouvidas durante a conferência, Durão Barroso disse que "não há maior máquina de convergência da economia do mundo do que a União Europeia".

Reconheceu, no entanto, que o aparelho burocrático europeu é complicado e ainda mais complexo porque tem de gerir as regras de todos os Estados-membros.

"Nós na Europa com os nossos problemas temos um sistema de proteção social de que não temos de pedir desculpa", disse, referindo que os europeus devem ter orgulho naquilo que fizeram nesta área.

