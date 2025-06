Castro Almeida falava no encerramento do Congresso da Região de Aveiro, perante representantes de autarquias e de várias entidades públicas, reconhecendo que a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro "já se encontra a executar o pacote financeiro significativo de fundos europeus do programa Centro 2030".

"Faço um apelo a todos os envolvidos neste processo, que é verdadeiramente patriótico todo o esforço no sentido de garantirmos a máxima execução dos fundos à nossa disposição", disse.

Segundo o ministro, "Cumprir as metas é garantir o contrato de confiança com a Comissão Europeia", sendo essa "uma questão fundamental".

Referindo "a importância de executar depressa e bem os fundos" à disposição, Castro Almeida salientou que "o Estado Português tem um conjunto de metas de execução muito ambiciosa, já este ano".

"Isso implica que todos - os promotores, as autoridades de Estado, os organismos intermédios, os auditores - estejam bem cientes do seu papel neste compromisso coletivo de não desperdiçarmos um único euro à nossa disposição".

Elogiando a capacidade exportadora da região de Aveiro e o seu dinamismo económico, Castro Almeida disse que "é importante continuar a colocar o foco no crescimento das exportações e na diversificação de mercadorias como forma de atingir esse objetivo".

"O Estado deve apostar decididamente nas exportações de bens e serviços, apontando para um valor acima dos 50%, a chegar próximo dos 55%, o que é um objetivo muitíssimo ambicioso, dado que estamos atualmente com 46,5%", indicou.

É a vocação exportadora da região de Aveiro, conforme referiu, "que faz dela a segunda comunidade intermunicipal do território nacional, logo a seguir à Grande Lisboa, no índice sintético de desenvolvimento regional".

