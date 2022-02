Numa nota à comunicação social, os CFL referem que depois de ensaios técnicos foi confirmada a existência de condições para retomar a circulação.

No dia 09 deste mês, o descarrilamento total de uma composição do comboio de combustível, composta por 14 vagões cisternas, que transportava 818 toneladas de gasóleo para Malanje, resultou no tombo de oito vagões cisterna e a danificação de cerca de 150 metros da linha férrea que liga a capital angolana às províncias do Cuanza Norte e Malanje.

Para segunda-feira, está prevista a circulação do comboio de transporte de gás, para quarta-feira a circulação do comboio de carga geral e sexta-feira a circulação do comboio de passageiros para Ndalatando e Malanje, partindo da estação de Muceques, em Luanda, às 06:00 da manhã.

"A retoma da circulação será feita de acordo com precauções regulamentares rigorosamente estabelecidas, enquanto ainda decorrem trabalhos complementares no local do acidente", refere-se na nota.

A empresa informa que as causas do acidente continuam a ser investigadas por especialistas, tanto do Instituto Nacional dos Caminhos-de-Ferro de Luanda pelo que apelam "a não serem tiradas conclusões precipitadas, sendo que a leitura dos dados, fornecidos pela caixa negra da locomotiva, vão fornecer informações mais precisas".

NME // VM

Lusa/Fim