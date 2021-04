De acordo com os dados, disponibilizados hoje na página do regulador e supervisor financeiro, os portugueses a trabalhar no estrangeiro enviaram em fevereiro 302,87 milhões de euros, o que representa uma subida de 0,82% face aos 300,41 milhões enviados em fevereiro do ano passado.

Em sentido inverso, os estrangeiros a trabalhar em Portugal enviaram 36,8 milhões de euros, o que representa uma descida de 0,1% face aos 36,8 milhões enviados em fevereiro do ano passado.

MBA // VM

Lusa/Fim