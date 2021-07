"O foco da conferência será na contribuição do enoturismo para o desenvolvimento rural e para a integração social e económica", lê-se num comunicado publicado hoje na página da Organização das Nações Unidas (ONU) na Internet.

No encontro, delegações de todo o mundo vão debater "como colocar o enoturismo no centro da recuperação, especialmente para o benefício das comunidades rurais".

Citado no comunicado, o secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, considera ser "mais importante do que nunca apoiar os setores do turismo e de vinhos" e agradece o "apoio de Portugal para acelerar a recuperação do setor".

Já o ministro português da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, aponta como meta "colocar Portugal no topo dos destinos de enoturismo".

O governante destaca que o país tem uma vantagem estratégica, por ter capacidade de atrair turistas com alto poder de compra durante qualquer época do ano, e aponta o desenvolvimento do enoturismo como central no plano de recuperação do setor turístico.

O município de Reguengos de Monsaraz, no Alentejo, é descrito pelas Nações Unidas como "uma das regiões vinícolas mais ricas de Portugal".

"A cidade tem mais de nove mil anos de história, com um enorme património cultural", lê-se na nota da ONU.

