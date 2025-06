No espetáculo, a artista e colecionadora Raquel André e o ator e encenador Tonan Quito juntam-se para contar histórias de nascimentos que são, em simultâneo, "histórias de vida, de morte, de nacionalidades, de ancestralidade, de rituais, de políticas de natalidade, e histórias sentimentais que atravessam a utopia de uma nova vida", refere a apresentação do espetáculo, que terá quatro representações, de 25 a 28, na Culturgest.

Raquel André e Tonan Quito partem da máxima "É preciso uma aldeia" para criar uma criança, convocando as suas histórias pessoais e as suas famílias reais --- mães, pais, irmãos, irmãs, sobrinhos, filhos, enteadas, amizades próximas ---, mas também as suas histórias do teatro com o intuito de refletirem sobre comunidade e redes de cuidado.

O que significa uma família, como se constrói um amor passo a passo ao longo da vida é o que os dois criadores vão apresentar ao público através das arquiteturas familiares criadas pelos seus nascimentos, convidando o público a sentar-se à mesa enquanto defendem que "educar uma criança é um ato político", acrescenta o texto de apresentação da peça.

No espetáculo, os artistas ensaiam as suas famílias e as suas famílias ensaiam uma peça de teatro, reunindo performance, teatro e vídeo, em que "Começar Tudo Outra Vez" nasce daquela dupla de artistas com visões diferentes de fazer e pensar o teatro.

Raquel André e Tonan Quito reuniram-se devido a uma vontade partilhada de transformar a vida em cena e tomam o teatro "para ensaiar futuros possíveis, entre o pessoal e o político, a ficção e a experiência, a reflexão e o humor".

"Começar tudo outra vez" é cocriado pelo ator e artista Bernardo de Almeida, tem texto do dramaturgo, poeta e artista André Tecedeiro, e resulta do trabalho de uma equipa de criação artística, que reúne José António Tenente (figurinos), Fernando Ribeiro (cenografia), Ágata Cigarra (música), Wilma Moutinho (desenho de luz) e o realizador Afonso Sousa (vídeo), entre outros.

Na Culturgest, "Começar tudo outra vez" é apresentado de quarta a sexta-feira, às 21:00, com sessões acessíveis a diferentes públicos, dispondo de audiodescrição, interpretação em Língua Gestual Portuguesa e legendas descritivas.

O espetáculo é coproduzido pela Culturgest, pelo Cineteatro Louletano, Teatro Viriato, em Viseu, Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, Teatro Aveirense e Teatro Cine Torres Vedras.

"Começar tudo outra vez" terá representações, em 10 de Outubro, em Viseu. Em março de 2026, será apresentado no Teatro Aveirense, em abril, no Cine Torres Vedras e, em junho, chegará ao Funchal.

CP // MAG

Lusa/fim