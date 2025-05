De acordo com os dados da PSP, divulgados no dia em que arranca a operação de fiscalização a utilizadores de velocípedes e trotinetes "Mobilidade Ativa em Segurança", nos primeiros quatro meses deste ano foram registados 623 acidentes, 479 dos quais com vítimas.

Os dados fornecidos pela força de segurança, e que dizem respeito apenas à sua área de intervenção, apontam para um aumento do número de acidentes, bem como de feridos graves e ligeiros nos últimos cinco anos.

No ano passado, a PSP registou 1.658 acidentes com vítimas, que causaram quatro mortos, 72 feridos graves e 1677 ligeiros.

Segundo a PSP, 2021 foi o ano em que se registou o maior número de vítimas mortais (10) envolvendo os utilizadores de velocípedes e trotinetes.

A maioria dos acidentes registados nos últimos cinco anos (73%) deveram-se a colisões, seguido dos despistes e atropelamentos com 21% e 6%, respetivamente.

A operação "Mobilidade Ativa em Segurança", que arranca hoje e termina em 03 de junho, tem por objetivo "prevenir e dissuadir os comportamentos de risco dos utilizadores de velocípedes e de veículos equiparados que, de forma decisiva, contribuem para a ocorrência de acidentes rodoviários".

A PSP informa ainda que no decorrer da operação, assinalar-se-á no dia 03 de junho, o Dia Internacional da Bicicleta, visando "consciencializar a sociedade para os vários benefícios da utilização da bicicleta como transporte e para lazer, quer do ponto de vista social, quer em prol da saúde e bem-estar dos seus utilizadores".

