Em declarações aos jornalistas, no final da reunião de avaliação sobre a situação da pandemia em Portugal, que junta especialistas e políticos na sede do Infarmed, em Lisboa, o deputado do PSD Ricardo Baptista Leite salientou que "a vacinação funciona, salva vidas e evita casos graves de covid-19".

"O maior sinal de preocupação que sai da reunião é, percebendo que a vacinação nos permite como país garantir que não temos de impor medidas restritivas no futuro imediato, vemos que por falta de meios para os centros de vacinação podemos não conseguir vacinar todos os que têm de estar vacinados até 19 de dezembro", afirmou o vice-presidente da bancada do PSD e médico, aludindo à intervenção na reunião do responsável pela task-force da vacinação.

Por isso, apelou, o PSD quer "que se coloquem todos os meios necessários" ao serviço da vacinação para se minimizar "ao máximo" o impacto da doença no próximo inverno.

No entanto, o deputado e médico avisou que, tão ou mais importante que a resposta à covid-19, é a resposta "aos doentes com outras doenças".

"Os centros de saúde não aguentam mais ver os seus médicos, os seus enfermeiros, os seus profissionais a serem retirados para serem colocados em centros de vacinação. A partir do momento em que assumimos que a vacinação nos próximos meses vai ter de ser uma prioridade, temos de ter equipas próprias para a vacinação e, agora no inverno, equipas próprias para tratar de doentes respiratórios sem afetar a atividade de centros de saúde", alertou.

