Num círculo eleitoral com 40 mandatos, a Iniciativa Liberal (IL) e o Chega elegeram deputados pela primeira vez (dois cada um), o Bloco de Esquerda (BE) elegeu dois, menos dois que em 2019, a CDU um, sendo que nas últimas eleições legislativas elegeu dois deputados, e o CDS perdeu o deputado eleito em 2019.

O PS elegeu 19 deputados e o PSD 14.

Em percentagem, com os votos das 243 freguesias do distrito contados, o PS ficou em primeiro lugar com 42, 54% (em 2019 teve 36, 65%), em segundo o PSD com 32,33% (31,16% em 2019), em terceiro a IL, com 5,11% dos votos (1,52% em 2019), depois o BE com 4,78% (em 2019 10,12%), seguido da CDU com 3,28% (em 2019 4,8%), o PAN teve 1,7% (3,46% em 2019), o CDS-PP com 1,46% (3,34% em 2019) e o Livre com 1,16% (0,96% em 2019).

Dos 18 municípios do distrito, o PSD ganhou apenas na Póvoa de Varzim, em 2019 tinha ganho nos concelhos do Porto e Paços de Ferreira, e o PS teve a melhor votação em Baião, onde atingiu os 55,42% dos votos (em 2019 foi igualmente o concelho onde o PS teve melhor votação).

À semelhança do que aconteceu no país, também no Porto a abstenção diminuiu em comparação com 2019, sendo que votaram 61,84% dos eleitores inscritos (984.800 votantes), contra os 58,59% (934.379 votantes), em 2019.

Quanto a deputados, foram eleitos pelo PS Alexandre Quintanilha, Maria do Rosário Gamboa, João Pedro Matos Fernandes, Maria Isabel Oneto, João Paulo Correia, Ana Paula Bernardo, João Silva Torres, Tiago Barbosa Ribeiro, Cristina Silva, Eduardo Rodrigues e Pinheiro, Hugo Carvalho, Joana Lima, Rui Laje, Carlos Braz, Patrícia Faro e Carla Sousa.

Na bancada social-democrata na Assembleia da República ganharam lugar, pelo círculo do Porto, Sofia Matos, Rui Rio, Paulo César Rios, Catarina Ferreira, Afonso Oliveira, Hugo Carneiro, Márcia Resende, Paulo Ramalho, Rui Pedro Lopes, Maria de Sousa Rocha, Paulo Silva Santos, Joaquim Moreira, Andreia Neto e Firmino Pereira.

Catarina Martins e José Soeiro são os deputados pelo BE eleitos, Rui Pedro Afonso e Diogo Pacheco de Amorim pelo Chega e Carlos Oliveira Pinto, Ana Patrícia Gilvaz pela IL e Diana Ferreira pela CDU.

JCR// SF

Lusa/Fim