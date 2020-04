"Nós, como HCM, vimos apelar aos concidadãos que não estão no grupo de risco, com idade inferior aos 70 anos, para se dirigirem ao nosso banco de sangue para doar", disse Farid Ursi, diretora clínica do HCM em Maputo.

De acordo com a diretora, os principais doadores de sangue são alunos, frequentadores de igrejas e outras pessoas que viram as suas rotinas alteradas com as restrições impostas pelo estado de emergência que vigora no país durante o mês de abril.