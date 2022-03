Numa cerimónia no Palácio da Presidência em Bissau, Umaro Sissoco Embaló promoveu a posto de brigadeiros-generais os coronéis Baute Yamta Na Mam e Horta Yanta-A, bem como o capitão-de-mar-e-guerra Helder Nhanque ao posto de contra-almirante.

Na passada sexta-feira, o Presidente guineense realizou mexidas em alguns setores do comando das Forças Armadas, nomeadamente no Exército, na Marinha e na Guarda Nacional.

O então coronel Baute Yamta Na Mam, comandante do regimento dos Comandos da Guiné-Bissau, passou para as funções de vice-chefe do Estado-Maior do Exército.

Aquela força especial foi a que neutralizou os homens armados que tentaram assassinar Umaro Sissoco Embaló e membros do Governo guineense que se encontravam numa reunião no palácio do executivo no dia 01 de fevereiro.

O até aqui coronel Horta Yanta-A deixou a chefia do batalhão presidencial para substituir o brigadeiro-general Sadjo Cissé no comando da Guarda Nacional.

Horta Yanta-A foi hoje graduado para a patente de brigadeiro-general.

O capitão-de-mar-e-guerra Helder Nhanque, um dos ajudantes de campo do Presidente guineense, sobe para a patente de contra-almirante e vai liderar a Marinha de Guerra da Guiné-Bissau.

Os três novos oficiais generais das Forças Armadas guineenses receberam as patentes das mãos de Umaro Sissoco Embaló, que as colocou nos respetivos ombros, posando de seguida para fotografias com cada um dos graduados.

Ao anunciar as promoções, o secretário-geral da presidência guineense, César Fernandes, explicou que as medidas serão ratificadas, em forma de deliberação, na próxima reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional.

MB // VM

Lusa/Fim