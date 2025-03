A reserva será "uma espécie de Fort Knox digital", anunciou na quinta-feira o conselheiro de inteligência artificial (IA) e criptomoedas da Presidência dos Estados Unidos, David Sacks, nas redes sociais.

Fort Knox é o local onde o Governo norte-americano guarda as reservas de ouro.

Este decreto "sublinha o compromisso do presidente Trump em tornar os Estados Unidos a 'capital mundial das criptomoedas'", disse Sacks.

Os Estados Unidos já detêm cerca de 200 mil bitcoins, disse o conselheiro, o que representa um valor de cerca de 17,5 mil milhões de dólares (16,2 mil milhões de euros) ao preço atual.

Estes ativos, que foram apreendidos através de ordens judiciais, "no âmbito de procedimentos criminais ou civis de confisco de bens", serão transferidos para a reserva estratégica, explicou Sacks.

A mesma ordem executiva "estabelece uma reserva de ativos digitais, composta por ativos digitais que não sejam bitcoins apreendidos em processos criminais ou civis", com o propósito de "administrar de forma responsável os ativos digitais do Governo ao abrigo do Departamento do Tesouro".

O preço da Bitcoin caiu até 5,7% após o anúncio, com o mercado desapontado porque não foi divulgada qualquer política governamental para a compra de criptomoedas.

Às 01:00 em Lisboa, o valor da Bitcoin caiu para 84.707 dólares (78.457 euros) e ainda estava a cair 2,3% por volta das 02:45 em Lisboa.

No domingo, Trump tinha anunciado o estabelecimento de grupo de trabalho avançar na criação de uma reserva estratégica de criptomoedas, que incluiria a Bitcoin, a Solana e a XRP, entre outras.

"Uma reserva de criptomoedas dos EUA elevará esta indústria-chave após os ataques corruptos da administração de [Joe] Biden", disse o Presidente republicano numa mensagem na sua rede social Truth.

De acordo com o próprio Trump, a reserva incluiria a bitcoin, éter, XRP, token SOL de Solana e ADA.

"Vou garantir que a América seja a capital mundial da criptomoeda. Estamos a tornar a América novamente grande!" declarou.

VQ (AG) // APL

Lusa/Fim