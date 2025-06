Ucrânia alerta para ataques da Rússia a alvos civis enquanto mundo olha para Médio Oriente

Kiev, 16 jun 2025 (Lusa) -- As autoridades ucranianas advertiram hoje que a Rússia continua a atacar as instalações energéticas do país enquanto a comunidade internacional olha para os conflitos no Médio Oriente.