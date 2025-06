"Nós decidimos optar pela sexta aeronave, opção que estava prevista no contrato, mas é bom que se tenha presente, que será uma aquisição feita ao preço da celebração do contrato, ou seja, lá atrás e não ao preço a que a aeronave está a ser vendida agora. Pelo que, no limite, se Portugal a quisesse vender, a revenderia com um enorme lucro", disse o ministro da Defesa à imprensa durante a visita à 55° edição do salão internacional "Paris Air Show".

Segundo Nuno Melo, a parceria entre Portugal e o Brasil através da Embraer, que "resulta em imensos lucros para Portugal e reforça as indústrias de defesa", vai ser ainda reforçada pela "opção potencial por 10 outras aeronaves".

"Cada aeronave vendida significa 11 milhões de euros para o Estado português e por cada uma destas vendas, também vantagens que serão acrescidas ainda com mais lucro que reverterá para a Força Aérea Portuguesa", acrescentou.

MYCO // ACL

Lusa/Fim