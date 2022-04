PR da Guiné-Bissau viaja hoje para visita de Estado à África do Sul

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, viaja hoje para a África do Sul para uma visita de Estado com o objetivo de reforçar as relações bilaterais, políticas e socioeconómicas, anunciaram a Presidência guineense e sul-africana.