PR da Guiné-Bissau ouve hoje partidos políticos, CNE e GTAPE sobre data das legislativas

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, vai ouvir hoje os partidos com representação parlamentar, a Comissão Nacional de Eleições e o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral por causa da proposta do Governo de adiar as legislativas.