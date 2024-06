Esta informação foi hoje divulgada através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Nesta nota, refere-se também que a reunião de 15 de julho do órgão político de consulta do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ocorrerá numa altura em que se prepara um encontro da Comunidade Política Europeia, no Reino Unido.

"O Presidente da República convocou o Conselho de Estado para o próximo dia 15 de julho, pelas 15:30, no Palácio de Belém, para analisar a situação na Ucrânia, no contexto da Cimeira para a Paz na Suíça, da Cimeira da NATO em Washington e da Reunião da Comunidade Política Europeia no Reino Unido", lê-se na nota.

