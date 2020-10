Em comunicado, o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua refere que o memorando de entendimento foi assinado na segunda-feira entre este organismo e a Direção Escolar do Estado do Utah.

O objetivo do acordo é "a promoção da língua e cultura portuguesas nos Estados Unidos".

No estado do Utah cerca de 60 mil alunos do ensino básico e secundário aprendem línguas estrangeiras, ao abrigo de programas de imersão bilingues, dos quais mais de 2.600 aprendem a língua portuguesa, nos diversos níveis de proficiência, em cerca de 18 escolas da direção escolar.

O programa de imersão bilingue Inglês-Português abrange nove escolas do ensino básico, 1.° ciclo, seis escolas do ensino básico, 2.° ciclo, e três escolas do ensino secundário).

"Com este memorando de entendimento pretende-se estabelecer os termos de cooperação no desenvolvimento de atividades educacionais conjuntas, a fim de apoiar o ensino e a aprendizagem das respetivas línguas e culturas", lê-se no comunicado do Camões.

Outro objetivo do acordo é "promover um melhor conhecimento e compreensão dos respetivos sistemas educativos, facilitar oportunidades de desenvolvimento profissional aos respetivos professores e administradores e estabelecer colaboração entre as escolas e encorajar a sua colaboração em projetos comuns".

O acordo permitirá "alargar e dinamizar a promoção da língua e cultura portuguesas no Estado do Utah" e abre a possibilidade de "recrutamento de professores visitantes, altamente qualificados".

O Camões congratulou-se com a assinatura deste memorando, classificando-o de "um sinal inequívoco do interesse crescente pela aprendizagem da língua portuguesa nos Estados Unidos da América".

