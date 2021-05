Gomes Cravinho falava à entrada de uma reunião informal de ministros da Defesa da UE, em Lisboa, de que é anfitrião, dizendo que o conflito em Moçambique será um dos temas em discussão.

"Tenho defendido a ideia de que não faz sentido falar de África sem integrar responsáveis africanos", explicou Cravinho, para justificar a intenção de diálogo com o Governo moçambicano para uma cooperação com as autoridades europeias sobre os confrontos com movimentos terroristas islâmicos no norte daquele país.

O ministro da Defesa anunciou o envio de uma missão técnica a Moçambique para definir as necessidades da missão europeia que partirá com o objetivo de dar formação às Forças Armadas moçambicanas, para melhor se adaptarem a situações de crise.

"De resto, trata-se de prolongar o que Portugal já tem feito em Moçambique, nos últimos anos", concluiu o ministro português, referindo-se à formação de forças de elite militar naquele país africano.

