Em comunicado, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) adiantou que, diariamente, entram mais de 1.000 viaturas ligeiras no porto.

O que significa a libertação de, aproximadamente, um total de 246 quilos de emissões de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera, sublinhou.

"Para além de contribuir para a diminuição das emissões, as novas regras e procedimentos irão também aumentar a segurança e a proteção dentro daquela área portuária e libertar mais espaço para as operações portuárias", frisou.

Esta decisão faz parte de um protocolo de colaboração, assinado hoje, e que define as novas condições de acesso e trânsito de veículos ligeiros ao Porto de Leixões a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2022, explicou a APDL.

O grupo de trabalho resultante deste protocolo, liderado pela APDL, envolve a Associação GPL -- Empresa de Trabalho Portuário do Douro e Leixões, o Sindicato dos Estivadores, Conferentes e Tráfegos dos Portos do Douro e Leixões e os operadores portuários TCGL-Terminal de Carga Geral e Granéis de Leixões e o TCL -- Terminal de Contentores (Yilport Leixões).

Este tem como missão definir as medidas necessárias à implementação do condicionamento do acesso e trânsito de veículos ligeiros e aumento da segurança e proteção na área portuária, salientou a APDL.

Além disso, irão ainda ser avaliados novos locais de acesso pedonal e estacionamento, o modelo de operação do `shuttle´ [serviço de transporte] portuário elétrico e o reforço da infraestrutura de apoio à mobilidade elétrica, concluiu.

SVF // MSP

Lusa/Fim