"Estes dois indivíduos são confessos em relação à prática e execução material deste crime hediondo, que foi um baleamento e que veio a ser determinante para que este cidadão da nacionalidade portuguesa viesse a conhecer a morte", disse o porta-voz do comando-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Leonel Muchina.

José Pedro Alves da Silva era filho do antigo presidente do Sporting de Braga Alberto Silva, que em 2019 foi nomeado embaixador do clube para a África Austral.

O português morreu após ter sido baleado no peito dentro da sua viatura por volta das 13:00 locais (menos uma hora em Lisboa) na cidade da Matola, arredores da capital moçambicana.

A vítima morreu quando estava a ser transportada para o Hospital José Macamo, em Maputo.

Em conferência de imprensa em Maputo, a polícia moçambicana adiantou que o motorista e o segurança assassinaram a tiro o cidadão português com a intenção de roubar o dinheiro que trazia no interior da viatura e negou as informações de que teria sido morto na sequência de uma tentativa de rapto.

A polícia disse que o motorista e o segurança do cidadão português teriam antes prestado declarações dando conta de que o disparo foi realizado de fora da viatura, e que esta teria sido bloqueada pelos supostos raptores com recurso a outros dois veículos.

"No interior da viatura não foram encontrados nenhuns estilhaços de vidro, facto que contraria a versão de que supostos meliantes quebraram o vidro da viatura na qual a vítima se transportava.(...) O motorista confessou que o disparo foi efetuado pelo segurança no interior da viatura e não houve nenhuma perseguição e nem atirador de fora", detalhou Leonel Muchina.

Centenas de pessoas juntaram-se segunda-feira na Igreja de Santo António da Polana, em Maputo, para uma missa em homenagem a José Pedro Alves da Silva.

O português era administrador da SOTUBOS, uma conhecida empresa de venda de tubos e material de construção, propriedade do pai, que está em Portugal.

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou condolências aos familiares de José Pedro Alves da Silva.

