Mário Tamele, chefe do Serviço de Investigação Criminal do Sernic na província de Sofala, cuja capital é Beira, avançou que a droga foi apreendida, depois de um alerta do capitão do navio, que desconfiou da presença de um produto estranho num dos compartimentos do motor do sistema de refrigeração do navio.

O capitão notou a presença do produto, quando foi verificar o sistema de refrigeração do barco, na sequência de uma avaria no dispositivo, disse Tamele.