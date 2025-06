"Os polícias recuperaram uma arma de fogo no local. As pessoas são livres de exercer os seus direitos garantidos pela Primeira Emenda, mas a violência, especialmente contra os agentes do Departamento de Polícia de São Francisco, não será tolerada", disseram as autoridades policiais em comunicado, acrescentando que três agentes ficaram feridos.

O Departamento de Polícia de Los Angeles anunciou a detenção de 10 pessoas durante o terceiro dia de protestos contra as rusgas do Serviço de Imigração e Alfândegas, elevando o número total de detenções nas últimas 48 horas para quase 40.

O responsável da agência, Jim McDonnell, anunciou estes números numa conferência de imprensa onde assegurou que o seu trabalho "não é dividir as comunidades ou politizar a aplicação da lei", mas sim "garantir a segurança de todos".

McDonnell disse ainda que a força policial da cidade da Califórnia está "comprometida com a transparência, a responsabilidade e com o tratamento respeitoso de todos os residentes de Los Angeles, independentemente do seu estatuto imigratório", nos protestos que eclodiram na passada sexta-feira, após 44 detenções efetuadas pelo Serviço de Imigração e Alfândegas em várias rusgas na cidade.

O chamado 'czar das fronteiras', Tom Homan, manifestou apoio à atuação da polícia, enquanto o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, argumentou que "constitui uma grave violação da soberania do estado".

Cerca de 300 membros da Guarda Nacional foram mobilizados para conter as manifestações de protesto, depois das autoridades policiais terem registado ações de pilhagem em estabelecimentos comerciais em Los Angeles.

Durante o fim de semana, o Departamento de Polícia de Los Angeles pediu às pessoas para abandonarem o centro da cidade, depois de dois agentes terem ficado feridos por motociclistas que tentaram romper a linha de defesa das forças de segurança.

Durante os distúrbios, seis carros foram queimados e foram montadas barricadas com cadeiras, contentores do lixo e sinais de trânsito.

Numa publicação na rede social X, o Departamento de Polícia de Los Angeles avisou que "o uso de dispositivos incendiários contra polícias seria reprimido com a força apropriada", ameaçando com o uso de munições não letais contra os manifestantes.

RJP // APN

Lusa/Fim